Milano 11:35
44.952 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:35
10.211 +0,72%
Francoforte 11:35
24.872 +1,26%

Madrid: andamento rialzista per Acerinox

Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 3,18%.
