Milano 13:57
45.853 +0,71%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:57
10.286 +0,61%
Francoforte 13:57
24.731 +0,78%

Madrid: andamento rialzista per IAG

Apprezzabile rialzo per International Airlines Group, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
