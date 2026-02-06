New York: profondo rosso per Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana
, che passa di mano in perdita del 4,14%.
La tendenza ad una settimana di Atlassian
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Atlassian
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 90,21 USD con area di resistenza individuata a quota 100,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 86,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)