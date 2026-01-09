Milano 17:35
New York: rosso per Atlassian

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di software australiana, con una flessione del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 142,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 150,3. Il peggioramento di Atlassian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 139.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
