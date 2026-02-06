Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:19
24.987 +1,78%
Dow Jones 20:19
49.983 +2,20%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Si muove in ribasso News Corp a New York

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso News Corp a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di servizi media e informazione statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,73%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di News Corp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per News Corp, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,96 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,68. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```