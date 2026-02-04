Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:48
24.718 -2,45%
Dow Jones 18:48
49.268 +0,06%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: si muove a passi da gigante Fortive

Prepotente rialzo per il produttore di robot industriali, che mostra una salita bruciante del 10,43% sui valori precedenti.
