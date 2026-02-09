Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:02
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:02
50.151 +0,07%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Teamviewer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Teamviewer, che tratta in utile del 2,54% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Teamviewer ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,933 Euro. Supporto a 5,748. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,118.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
