Francoforte: netto calo registrato da Teamviewer

(Teleborsa) - Scende sul mercato Teamviewer
, che soffre con un calo del 4,92%.
L'andamento di Teamviewer
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Teamviewer
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,807 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,392. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,222.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)