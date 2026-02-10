Milano 11:51
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:51
10.356 -0,29%
Francoforte 11:51
25.019 +0,02%

Francoforte: netto calo registrato da Teamviewer

(Teleborsa) - Scende sul mercato Teamviewer, che soffre con un calo del 4,92%.

L'andamento di Teamviewer nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Teamviewer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,807 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,392. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,222.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
