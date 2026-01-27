Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:51
25.961 +0,96%
Dow Jones 17:51
49.106 -0,62%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


L'esame di breve periodo di Teamviewer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,822 Euro e primo supporto individuato a 5,642. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,002.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```