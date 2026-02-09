Francoforte: scatto rialzista per Renk

(Teleborsa) - Grande giornata per Renk
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,39%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Renk
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 58,15 Euro. Supporto stimato a 56,17. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)