Francoforte: scatto rialzista per Renk

(Teleborsa) - Grande giornata per Renk, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,39%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di Renk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 58,15 Euro. Supporto stimato a 56,17. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 60,13.

