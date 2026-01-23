Milano 14:12
44.782 -0,69%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:12
10.164 +0,14%
Francoforte 14:12
24.883 +0,11%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk
Avanza Renk, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
Condividi
```