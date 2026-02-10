Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:31
25.278 +0,04%
Dow Jones 18:31
50.384 +0,50%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

A New York, forte ascesa per Quest Diagnostics

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Quest Diagnostics
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che fornisce analisi diagnostica, che scambia in rialzo del 6,65%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Quest Diagnostics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,25%, rispetto a -0,11% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Quest Diagnostics classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 210 USD e primo supporto individuato a 194,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 225,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```