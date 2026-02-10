A New York, forte ascesa per Quest Diagnostics

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che fornisce analisi diagnostica
, che scambia in rialzo del 6,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Quest Diagnostics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,25%, rispetto a -0,11% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Quest Diagnostics
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 210 USD e primo supporto individuato a 194,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 225,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)