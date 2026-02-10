Milano 11:43
A Francoforte, forte ascesa per Lanxess

Grande giornata per la compagnia chimica tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,14%.
