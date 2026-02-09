Milano
17:35
46.823
+2,06%
Nasdaq
17:52
25.307
+0,92%
Dow Jones
17:52
50.117
0,00%
Londra
17:35
10.386
+0,16%
Francoforte
17:35
25.015
+1,19%
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 18.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ A New York, forte ascesa per Kroger
A New York, forte ascesa per Kroger
Migliori e peggiori
,
In breve
09 febbraio 2026 - 16.10
Prepotente rialzo per il
distributore di prodotti alimentari
, che mostra una salita bruciante del 7,53% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per Norwegian Cruise Line Holdings
A New York, forte ascesa per Etsy
New York: amplia l'ascesa Kroger
A New York, forte ascesa per Meta Platforms
Argomenti trattati
New York
(417)
Titoli e Indici
Kroger
+5,33%
Altre notizie
A New York, forte ascesa per Mosaic
A Madrid, forte ascesa per Indra
A Francoforte, forte ascesa per Puma
A Francoforte, forte ascesa per Auto1
New York: brusca correzione per ServiceNow
A New York, forte ascesa per Southwest Airlines
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto