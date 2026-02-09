Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:52
25.307 +0,92%
Dow Jones 17:52
50.117 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

A New York, forte ascesa per Kroger
Prepotente rialzo per il distributore di prodotti alimentari, che mostra una salita bruciante del 7,53% sui valori precedenti.
