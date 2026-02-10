Milano 11:45
46.756 -0,14%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:46
10.348 -0,37%
Francoforte 11:45
25.007 -0,03%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Seduta rialzista quella per l'indice nipponico, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 57.626.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58.176, mentre il primo supporto è stimato a 55.578. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60.774.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
