Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Seduta rialzista quella per l'indice nipponico, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 57.626.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58.176, mentre il primo supporto è stimato a 55.578. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60.774.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)