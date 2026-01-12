Milano 11:47
45.639 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:48
10.121 -0,03%
Francoforte 11:47
25.323 +0,24%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

La giornata del 9 gennaio chiude piatta per l'indice nipponico, che riporta un 0%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52.480, mentre il primo supporto è stimato a 51.437,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53.522,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
