Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
La giornata del 9 gennaio chiude piatta per l'indice nipponico, che riporta un 0%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52.480, mentre il primo supporto è stimato a 51.437,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53.522,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)