Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Giornata fiacca per l'indice nipponico, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,35%.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 55.168,8 e primo supporto individuato a 52.303,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 58.034,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
