Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:32
25.288
+0,08%
Dow Jones
18:32
50.391
+0,51%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,11%)
Il DAX termina gli scambi a 24.987,85 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,11%, archiviando la seduta a 24.987,85 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(346)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,12%
