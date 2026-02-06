Milano 10:06
45.549 -0,59%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:06
10.279 -0,30%
Francoforte 10:06
24.474 -0,07%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,16%, a quota 24.452,15 in apertura.
