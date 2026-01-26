Milano
17:24
44.965
+0,30%
Nasdaq
17:24
25.759
+0,60%
Dow Jones
17:24
49.255
+0,32%
Londra
17:24
10.154
+0,10%
Francoforte
17:24
24.947
+0,18%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.890,3 punti
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 09.03
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,04%, a quota 24.890,3 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
Argomenti trattati
Borsa
(1234)
·
Francoforte
(283)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,18%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,31%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,12%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,17%)
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto