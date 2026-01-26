Milano 17:24
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:24
25.759 +0,60%
Dow Jones 17:24
49.255 +0,32%
Londra 17:24
10.154 +0,10%
Francoforte 17:24
24.947 +0,18%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.890,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,04%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,04%, a quota 24.890,3 in apertura.
