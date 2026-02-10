Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:34
25.284 +0,06%
Dow Jones 18:34
50.377 +0,48%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove al ribasso il comparto costruzioni europeo, che perde lo 0,53%, scambiando a 873,65 punti.
