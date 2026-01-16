Milano 11:30
45.732 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:30
10.246 +0,07%
Francoforte 11:30
25.322 -0,12%

Londra: scambi in positivo per Babcock International Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Babcock International Group
(Teleborsa) - Bene l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con un rialzo dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,1%, rispetto a +1,7% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,07 sterline. Primo supporto a 14,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```