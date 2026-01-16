Londra: scambi in positivo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Bene l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, con un rialzo dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Babcock International Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,1%, rispetto a +1,7% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,07 sterline. Primo supporto a 14,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)