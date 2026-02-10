Milano 11:52
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:52
10.354 -0,31%
Francoforte 11:52
25.023 +0,03%

Londra: acquisti a mani basse su Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Grande giornata per la società chimica inglese, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,37%.
