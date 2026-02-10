Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:39
25.280 +0,05%
Dow Jones 18:39
50.374 +0,48%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

New York: profondo rosso per Xylem

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Xylem
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di trasporto e trattamento dell'acqua, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Xylem rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Xylem rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 133,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 126. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 140,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```