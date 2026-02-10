Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: rosso per Verisk Analytics

Composto ribasso per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, in flessione del 3,23% sui valori precedenti.
