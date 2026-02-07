New York incontenibile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Informatica

beni industriali

energia

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Nvidia

Caterpillar

3M

Amgen

Amazon

Verizon Communication

MicroStrategy Incorporated

ARM Holdings

Western Digital

KLA-Tencor

Amazon

Atlassian

MercadoLibre

Verisk Analytics

(Teleborsa) -, con il, che mette a segno un guadagno del 2,47%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,97% termina a quota 6.932 punti. Ottima la prestazione del(+2,15%); come pure, in netto miglioramento l'(+1,81%).(+4,10%),(+2,84%) e(+1,89%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,51%) e(-0,66%).I listini statunitensi stanno mettendo a segno un deciso rimbalzo in questa sessione, riportando la calma dopo una settimana di forte turbolenza. Il recupero arriva in seguito alle pesanti vendite che hanno colpito il settore tecnologico, innescate da un riposizionamento degli investitori sulle strategie legate all'intelligenza artificiale.L’attenzione questa settimana è rivolta a una serie di importanti dati economici statunitensi, principalmente lee l’, per avere ulteriori indicazioni sulla più grande economia mondiale.I prezzi del petrolio sono scesi dopo che glihanno dichiarato nel fine settimana chesulle ambizioni nucleari del paese mediorientale.Tra i(+7,87%),(+7,00%),(+4,56%) e(+4,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.(+26,11%),(+11,63%),(+8,61%) e(+8,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,58%.scende del 3,75%.Calo deciso per, che segna un -3,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,02%.