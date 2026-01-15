Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:39
25.711 +0,96%
Dow Jones 18:39
49.513 +0,74%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: si muove a passi da gigante Western Digital

New York: si muove a passi da gigante Western Digital
Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,78%.
