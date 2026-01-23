New York: scambi negativi per ARM Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip
, con una flessione del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, ARM Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)