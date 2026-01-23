Milano 17:35
New York: scambi negativi per ARM Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società tech inglese che progetta chip, con una flessione del 2,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, ARM Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 120,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 113,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 127,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
