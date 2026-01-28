Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:19
26.029 +0,35%
Dow Jones 18:19
49.057 +0,11%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: si concentrano le vendite su ARM Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Rosso per la società tech inglese che progetta chip, che sta segnando un calo del 2,67%.
