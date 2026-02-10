Parigi: andamento negativo per AXA

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo assicurativo
, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di AXA
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società finanziaria
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 38,46 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 39,13. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 38,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)