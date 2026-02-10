Milano 11:56
46.779 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:56
10.359 -0,27%
Francoforte 11:56
25.022 +0,03%

Parigi: andamento negativo per AXA

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per AXA
(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo assicurativo, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di AXA rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società finanziaria perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 38,46 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 39,13. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 38,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```