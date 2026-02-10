Milano 11:56
46.779 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:56
10.359 -0,27%
Francoforte 11:56
25.022 +0,03%

Parigi: si concentrano le vendite su AXA

Seduta in ribasso per il Gruppo assicurativo, che mostra un decremento del 2,10%.
