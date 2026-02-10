Milano 11:56
Parigi: risultato positivo per Edenred

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che avanza bene del 2,47%.

La tendenza ad una settimana di Edenred è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Edenred mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,24. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
