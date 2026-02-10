Parigi: risultato positivo per Edenred

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che avanza bene del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Edenred
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Edenred
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,24. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)