Parigi: accelera Edenred

(Teleborsa) - Brilla l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che passa di mano con un aumento dell'8,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Edenred
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Edenred
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,77 Euro. Prima resistenza a 19,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)