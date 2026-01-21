Milano 10:49
44.373 -0,76%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:49
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.553 -0,61%

Parigi: accelera Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: accelera Edenred
(Teleborsa) - Brilla l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che passa di mano con un aumento dell'8,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Edenred più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Edenred si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,77 Euro. Prima resistenza a 19,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```