Milano 10:03
46.691 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:03
10.374 +0,58%
Francoforte 10:03
24.683 -0,40%

Parigi: andamento sostenuto per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Edenred
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che avanza bene dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Edenred mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,95%, rispetto a +0,81% dell'indice di Parigi).


Lo scenario tecnico di Edenred mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```