Parigi: andamento sostenuto per Edenred

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che avanza bene dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Edenred
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,95%, rispetto a +0,81% dell'indice di Parigi
).
Lo scenario tecnico di Edenred
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,76. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)