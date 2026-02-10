Piazza Affari: rosso per Unipol

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Unipol
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)