Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

FTSE MIB

Unipol

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,80% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 19,51 Euro. Supporto visto a quota 18,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 20,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)