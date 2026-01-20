Piazza Affari: scambi negativi per Unipol

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, con una flessione del 3,15%.
Lo scenario su base settimanale di Unipol
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve della società finanziaria e assicurativa
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 20,05 Euro e supporto stimato a quota 19,45. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)