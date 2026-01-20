Milano 13:23
44.492 -1,56%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:23
10.082 -1,12%
Francoforte 13:23
24.551 -1,64%

Piazza Affari: scambi negativi per Unipol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con una flessione del 3,15%.

Lo scenario su base settimanale di Unipol rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il grafico a breve della società finanziaria e assicurativa mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 20,05 Euro e supporto stimato a quota 19,45. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
