Piazza Affari: scambi negativi per Unipol

Gruppo finanziario a assicurativo italiano

Unipol

FTSE MIB

società finanziaria e assicurativa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,15%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 20,05 Euro e supporto stimato a quota 19,45. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 20,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)