Analisi Tecnica: indice DAX del 10/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un -0,11%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.171,5, mentre il primo supporto è stimato a 24.647,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.695,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
