Francoforte: performance negativa per Bechtle

(Teleborsa) - Retrocede Bechtle
, con un ribasso del 2,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Bechtle
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,03 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 43,43. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)