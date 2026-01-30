Milano 9:54
45.410 +0,74%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:54
10.188 +0,16%
24.510 +0,82%

Francoforte: scambi in positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Bechtle, con una variazione percentuale del 2,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bechtle rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Bechtle mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 44,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
