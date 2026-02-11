Milano 13:09
Londra: scambi in positivo per National Grid

(Teleborsa) - Avanza la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a National Grid rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,26 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,02. L'equilibrata forza rialzista di National Grid è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,5.

