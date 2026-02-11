Milano 13:10
46.415 -0,83%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:10
10.427 +0,71%
Francoforte 13:10
24.956 -0,13%

Madrid: brillante l'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico spagnolo, con una variazione percentuale del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
