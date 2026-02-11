Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:47
25.226 +0,39%
Dow Jones 21:47
50.133 -0,11%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: preme sull'acceleratore HCA Healthcare

Brillante rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,52%.
