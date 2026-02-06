Milano 17:06
New York: prevalgono le vendite su Molina Healthcare

Ribasso scomposto per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che esibisce una perdita secca del 25,17% sui valori precedenti.
