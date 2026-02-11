Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:46
25.222 +0,38%
Dow Jones 21:46
50.130 -0,12%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

In evidenza HCA Healthcare sul listino di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HCA Healthcare più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di HCA Healthcare è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 540,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 507,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 574,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
