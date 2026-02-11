In evidenza HCA Healthcare sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HCA Healthcare
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di HCA Healthcare
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 540,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 507,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 574,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)