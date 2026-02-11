Milano 17:35
Vola a New York Microchip Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il grosso chip maker americano, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,04%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Microchip Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 81,69 USD, mentre il primo supporto è stimato a 78,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 84,56.

