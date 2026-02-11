Vola a New York Microchip Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il grosso chip maker americano
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,04%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Microchip Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 81,69 USD, mentre il primo supporto è stimato a 78,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 84,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)