Milano 10:40
44.447 -0,60%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:40
10.128 +0,01%
Francoforte 10:40
24.603 -0,41%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Andamento piatto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che propone sul finale un moderato +0,01%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 64,96. Primo supporto visto a 63,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```