Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Andamento piatto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che propone sul finale un moderato +0,01%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 64,96. Primo supporto visto a 63,33. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 62,76.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)