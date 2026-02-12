Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Frazionale ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,53%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.083,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.559,9. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.607,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)