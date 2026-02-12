Milano 10:08
46.884 +0,80%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:08
10.524 +0,49%
Francoforte 10:08
25.154 +1,20%

Debole la seduta a Piazza Affari per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore beni di consumo italiano
In lieve calo il comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata sotto la parità a 126.554,09 punti.
Condividi
```