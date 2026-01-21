Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:38
25.209 +0,89%
Dow Jones 17:38
48.847 +0,74%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore beni di consumo italiano
Giornata di guadagni per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 119.205,87 punti.
